Reza Zarrab'ın borçları Ebru Gündeş'i zora soktu

ABD'de tutuklanan ve tanıkken sanık olan Reza Zarrab'ın Türkiye'deki borçları eşi Ebru Gündeş'in başına iş açtı.

Güncellenme 28 Ocak 2019 12:32

ABD’de tutuklanan ve cezaevinden itirafçı olup çıkan şu an New York’ta lüks içinde yaşayan Reza Zarrab'ın Türkiye'deki borçları, eşi Ebru Gündeş'in başını yaktı. Zarrab’ın borçları sebebi ile Gündeş’e haciz ihbarnamesi gönderildi.

25 bin TL borç

İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesi ile ABD’de görülen davada sanıkken tanık olan Reza Zarrab’ın sahibi olduğu bir lüks sitedeki 47 gayrimenkulün toplam 25 bin TL aidat borcu nedeniyle Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi.

Ebru Gündeş itiraz etti

İhbarnamede Zarrab’ın Gündeş'teki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu bildirildi. Ünlü sanatçı ise Zarrab’ın kendisinde hak ve alacağı bulunmadığı gerekçesiyle hacze itiraz etti.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş de avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne, Reza Zarrab’ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını, bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini belirterek bu karara itiraz etti.