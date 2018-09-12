Reza Zarrab, uzun zaman sonra ortaya çıktı
ABD'de yargılanan Reza Zarrab, New York'ta bir kadınla görüntülendi.
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal eden ve konuyla ilgili görülen davada itirafçı olan Reza Zarrab, New York'ta bir kadınla görüntülendi.
FBI yakın takipte
FBI ajanları tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Reza Zarrab, New York'ta ortaya çıktı.
Görüntülendiğini fark etti
New York'ta ünlü Nobu restoranında yanında bir kadınla suşi yiyen İran asıllı Türk vatandaşı Zarrab, görüntülendiğini fark edince rahatsız olup mekandan ayrıldı.
Restorandan ayrıldı
Bir Türk müşterinin çektiği fotoğraf sonrası ardından Türkçe konuşmaları duyan Zarrab restorandan ayrılıyor. Koruma olduğu sanılan iki erkek de Zarrab'ın ardından restoranı terk ediyor.