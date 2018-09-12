Reza Zarrab, uzun zaman sonra ortaya çıktı

ABD'de yargılanan Reza Zarrab, New York'ta bir kadınla görüntülendi.

Güncellenme 12 Eylül 2018 09:14

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal eden ve konuyla ilgili görülen davada itirafçı olan Reza Zarrab, New York'ta bir kadınla görüntülendi.

FBI yakın takipte

FBI ajanları tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Reza Zarrab, New York'ta ortaya çıktı.

Görüntülendiğini fark etti

New York'ta ünlü Nobu restoranında yanında bir kadınla suşi yiyen İran asıllı Türk vatandaşı Zarrab, görüntülendiğini fark edince rahatsız olup mekandan ayrıldı.

Restorandan ayrıldı

Bir Türk müşterinin çektiği fotoğraf sonrası ardından Türkçe konuşmaları duyan Zarrab restorandan ayrılıyor. Koruma olduğu sanılan iki erkek de Zarrab'ın ardından restoranı terk ediyor.