Reza Zarrab hakkında hakkında yakalama kararı!

Reza Zarrab hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı gerekçesi ile yakalama kararı çıkarıldı.

Güncellenme 05 Kasım 2018 10:22

Beykoz Kanlıca'da satın aldığı tarihi yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptıran Reza Zarrab hakkında, açılan davada karar çıktı.

Tutukluğu bulunduğu cezaevine yazı gönderildi

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Reza Zarrab ve avukatı katılmazken, mahkeme Zarrab’ın istinabe yoluyla ifadesinin alınabilmesi için daha önceden tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını hatırlattı.

Halen tutuklu olup, olmadığı sorulacak

Reza Zarrab’ın celse arasında tahliye olduğunun basında çıkan haberlerden anlaşıldığını belirten mahkeme hakimi, zaman ve emek kaybının önüne geçilmesi için sanık Zarrab’ın halen tutuklu olup olmadığının Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu'na sorulmasına karar verdi.

Duruşma ertelendi

Hakim, sanık Zarrab’ın Türkiye’ye giriş yapma durumunda ek savunmasının tespiti için de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.