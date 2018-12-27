Reza Zarrab davasında flaş gelişme!

Reza Zarrab avukatı aracılığıyla hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirten bir dilekçe ile mahkemeye sunduğu itiraz kabul edildi.

Güncellenme 27 Aralık 2018 11:39

Reza Zarrab avukatı Robert Anello aracılığıyla mahkemeye başvuru yapmış ve hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu iler sürerek, davanın düşürülmesini talep etmişti.

Mahkeme, Zarrab’ın itirazını reddetti

Başvuru hakkında değerlendirme yapan hakim Sholomo Hagler, Zarrab’ın davanın düşürülmesi yönündeki talebini kabul etti. Hakim Hagler, Sarraf aleyhine cinsel taciz iddiasıyla dava açan Jaber’den, 17 Ocak 2019 tarihine kadar mahkemeye ek delil sunup yeniden başvuru yapmasını istedi.

Ek deliller sunarsa dava yeniden görülebilir

Amerika'nın Sesi'ne konuşan hukukçular, davanın düşüp düşmeyeceğinin 17 Ocak’a kadar belli olacağını, Jaber’in 17 Ocak’a kadar ek delillerle mahkemeye yeniden başvurması gerektiğini, başvurmaması durumunda hakimin davanın düşmesine karar vereceğini, Jaber’in yeniden başvurması ve ek deliller sunması durumunda ise davanın kaldığı yerden devam edeceğini dile getirdi.

Cinsel taciz iddiası asılsız

Zarrab avukatı Anello aracılığıyla, mahkemeye daha önce sunduğu dilekçede hakkındaki cinsel taciz iddialarının asılsız olduğunu ve hakkında açılan davanın hiçbir temele dayanmadığını belirtmişti.