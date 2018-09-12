Reyhanlı saldırısının simgesi konuştu! "Kendileri de böyle yansın"

Reyhanlı saldırısının simgesi haline gelen Zahide Kuday ve diğer şehit yakınları, Yusuf Nazik’in MİT tarafından Türkiye'ye getirilmesini sevinçle karşıladı.

Güncellenme 12 Eylül 2018 16:11

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde; 5’i çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik’in MİT tarafından Lazkiye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi acılı ailelere gözyaşı döktürdü. Reyhanlı saldırısı sonrası simge haline gelen Zahide Kuday, "Allah'a şükür yakalandılar, inşallah diğerleri de yakalanır. Allah onların cezalarını versin. Kendileri de böyle yansın" ifadelerini kullandı.

MİT’in TSK’nın da desteği ile Türkiye’ye getirdiği Nazik’in yakalandığı haberini alan hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, Reyhanlı Şehitleri Derneği’ne koştu.

Olay sonra burada bir araya gelen şehit aileleri duygularını paylaşırken, operasyon için MİT’e teşekkür etti.

“Gelin olmasına 9 gün kala şehit oldu”

Patlamada 29 yaşındaki kızını kaybeden Edibe Çalım, bugün çok mutlu olduğunu, katilin yakalanmasından dolayı çok rahat olduklarını, yeniden evlatlarını toprağa vermiş gibi olduklarını, içlerinin kan ağladığını, bu haberi aldıktan sonra hem huzurlu hem de mutlu olduklarını, kızının da 53 şehitten biri olduğunu, devlette duacı olduklarını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan teşekkür ettiklerini, 29 yaşındaki kızını asla unutmadığını, unutulmadığını, gelin olmasına 9 günü kaldığını, kızını gelinlikle toprağa verdiğini, bunu hiçbir adaletin ve vicdanın kabul etmeyeceğini, yalnız kendi kızı değil, 53 şehidi olduğunu, bugün çok mutlu olduklarını söyledi.

“Benim 6 aylık torunum yetim kaldı”

Saldırı sonucu, orada bulunan 3 oğlunun yaralandığını ve birinin şehit olduğunu ifade eden Medine Erdemci, ''Yakalandığı haberi aldığımda ağlamaya başladım ve sevindim. Ne yapacağımı şaşırdım, ben bir oğlumu kaybettim 2 oğlum yaralı çıktı. Ölen oğlumun 6 aylık bebeği kaldı arkasında, Allah razı olsun devletimizden, bu zalimi yakalayarak Türkiye'ye getirdiler. İnşallah diğerleri de tek tek yakalanır, idamları verilir inşallah biz o zaman rahatlarız. Benim 6 aylık torunum yetim kaldı, oğlumu kaybettim. 2 oğlum da o saldırıda yaralı çıktı, ben 3 oğlumu da kaybedebilirdim o saldırıda. Bugün hem mutluyum hem de hüzünlüyüm ikisini bir arada yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"Allah'a şükür yakalandılar”

Olay sonrası ellerini havaya kaldırdığı fotoğrafı çekilen ve Reyhanlı saldırısının simgesi olan ve eşini kaybeden Zahide Kuday ise, "Allah'a şükür yakalandılar, inşallah diğerleri de yakalanır. Allah onların cezalarını versin. Kendileri de böyle yansın" dedi.