Reyhanlı saldırganlarının cezası belli oldu!

Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinin 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Güncellenme 23 Şubat 2018 15:16

Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının bir numaralı saldırganı olarak tutuklanan Nasır Eskiocak'a 53 kez müebbet hapis cezası verildi.

11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatına son veren bombalı saldırılarla ilgili 33 kişi yargılanıyordu.

Cumhuriyet savcısı, 9 sanığın 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini isterken 11 sanığın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "suçluyu kayırmak" suçlarından 20'şer yıla, iki sanığın "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar mahkumiyetlerini talep etmişti.