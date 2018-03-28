Resul Dindar o kazada annesini kaybetti!

Ünlü Karadenizli şarkıcı Resul Dindar'ın annesi geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Güncellenme 28 Mart 2018 14:57

Karadeniz şarkıları deyince ilk akla gelen isim Resul Dindar'ın ailesinden acı haber geldi. Dindar'ın 53 yaşındaki annesi Meliha Dindar ve 60 yaşındaki babası Osman Dindar, dün motosikletlerinin kaya parçasına çarpıp devrilmesi sonucu yaralandı.

Yola düşen kayaya çarptı

Kaza sırasında ağır bir şekilde yaralanan Meliha Dindar hayatını kaybetti. Kaza önceki günün akşamı saat 20.00'de meydana geldi. Arhavi-Hopa yolunda seyir eden ve Arhavi'den Hopa'ya giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşen kaya parçasına çarptı. Çarma sonucu savrupan motosikletin sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar olay yerinde yaralandı.

Meliha Dindar yaşamını yitirdi

Yaralananların ünlü Karadenizli şarkıcı Resul Dindar'ın anne ve babası olduğu ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Meliha ve Osman Dindar'ı hastaneye kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Meliha Dindar, müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Meliha Dindar burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı