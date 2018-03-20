Hem kadın hem de erkek kullanıcılar en çok saate önem vermektedir. Takı kullanmayan ve kıyafetlerinde bütünlük sağlamak isteyen kadınlarda aksesuar olarak saat oldukça ön

Güncellenme 20 Mart 2018 13:58

Yine erkekler de aksesuar olarak saat taşımaya oldukça önem vermektedir. Saat seçimi yaparken de kişiler hem kalitesine hem de fiyatına önem vermektedir. Piyasada bulunan ve dünya genelinde kendini kanıtlamış olan markaların ürünleri de oldukça pahalıdır. Elbette bu noktada da replika saat modellerine yönelim gerçekleşmekte ve bu tarz ürünler daha çok satın alınmaktadır. Replika saatler, orijinal ürünlerden farksızdır. Aksamı, çalışma prensibi ve görünümü birebir aynı olacak şekilde üretilmektedir. Sadece görünüşünün aynı olmasını tercih eden kişiler belli fonksiyonları çalışmayan ürünleri de tercih edebilmektedir. Elbette bu ürünlerin fiyatları da diğer replika saat modellerine göre farklılık göstermektedir.

Replika saat modellerinde hem kadınlara hem de erkeklere hitap eden pek çok model bulunmaktadır. Kişiler internette ya da mağazada görüp beğendikleri ünlü markalara ait ürünleri rahat bir şekilde replika olarak temin edebilmektedir. Bunun için belli bir ürünün beğenilmesi yeterli olmaktadır. Replika saatleri, orijinallerinden ayıran pek çok fark bulunmaktadır. Bu farklar ise aşağıda yer almaktadır.

Orijinal İle Replika Saatler Arasındaki Farklar

Replika saat modellerinde bazı fonksiyonlar çalışmazken orijinal ürünlerde tüm fonksiyonlar tam olarak çalışır durumdadır. Fiyatlara göre bazı ürünlerin fonksiyonlarının çalışma prensibi de farklılık gösterebilmektedir.

modellerinde bazı fonksiyonlar çalışmazken orijinal ürünlerde tüm fonksiyonlar tam olarak çalışır durumdadır. Fiyatlara göre bazı ürünlerin fonksiyonlarının çalışma prensibi de farklılık gösterebilmektedir. Replika saatlerde de orijinal ürünlerde de sertifika bulunması gerekmektedir. Ürünler kutulu olarak sertifikası ile birlikte müşterilere teslim edilmektedir.

Replika saat modelleri genellikle çelik malzemeden üretilmektedir. Ancak orijinal ürünlerin kasa ya da kordonlarında seramik ya da titanyum gibi farklı malzemeler kullanılabilmektedir.

Orijinal ürünlerin fiyatları 2.000 TL ile 30.000 TL arasında farklılık gösterirken replika saatler çok uygun fiyatlara temin edilebilmektedir.

Bir diğer önemli faktör ise replika saatlerin 1 yıl garantisinin bulunmasıdır. Orijinal ürünlerde markalar 5 yıla kadar garanti hizmeti sunmaktadır.

Replika saat satın alan müşteriler birebir kopya olan ürünleri satın almaktadır. Ürünün mutlaka orijinali ile aynı biçimde üretilmiş olması gerekmektedir.

Türkiye'de En Çok Satılan Replika Saat Markaları

Dünya genelinde kendini kanıtlamış olan pek çok markanın replika saat modelleri Türkiye'de satışa sunulmaktadır. Hem kadınlar hem de erkekler bu ürünlere ciddi anlamda ilgi göstermektedir. Türkiye'de kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen replika saat markaları aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.

Gucci

Dünya genelinde çok bilinen ve oldukça kaliteli bir marka olan Gucci'ye ait hem kadın hem de erkek saat modelleri bulunmaktadır. Oldukça uygun fiyatlar üzerinden satışa sunulan bu ürünler kullanıcıların ihtiyaçlarını da tam olarak karşılayabilmektedir.

Rolex

Replika saat markaları arasında en çok tercih edilen markalardan bir diğeri de Rolex'tir. Dünya çapında bilinen ve kaliteli ürünleri ile göz dolduran bu markanın pek çok modeli replika olarak üretilmektedir. Kullanıcılar orijinal ve replika saat arasında herhangi bir fark da görememektedir. Markanın en çok tercih edilmesinin sebepleri arasında da Rolex'in çok farklı tasarımlara imza atıyor olması yer almaktadır.

Tommy Hilfiger

Amerikan markası olan Tommy Hilfiger, oldukça farklı saatler üreten önemli markalar arasında yer almaktadır. Genellikle spor ürünleri ile bilinen bu marka, saat konusunda da kendisini kanıtlamayı başarmıştır. Kullanıcılara her alanda takabilecekleri modern tasarımlar sunmaktadır. Bu nedenle de Tommy Hilfiger markasına ait replika saat modellerine de Türkiye genelinde rağbet oldukça fazladır.

Burberry

Hem saat hem de aksesuar alanında yine çok tercih edilen markalardan biri olan Burberry, müşterileri oldukça memnun eden bir marka olarak bilinmektedir. Saat alanında da her dönem yenilikleri ile bilinmektedir. Hem kadınlara hem de erkeklere yönelik ürünleri ile ön plana çıkan Burberry, replika saatleri çok tercih edilen markalar arasında da büyük yer tutmaktadır.

Replika saat hem Türkiye'de hem de dünyada çok tercih edilen saat çeşitleri arasında yer almaktadır. Bu ürünler sayesinde kullanıcılar ünlü markalara yüksek rakamlar ödemek yerine aynı ürünleri çok daha uygun fiyatlara temin edebilmektedir. Elbette tüm fonksiyonları çalışır olan replika saatler de tercih edilmelidir.