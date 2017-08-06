Rekorların adamı Usain Bolt

Londra'daki 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan sonra faal spor hayatını bitirmeye hazırlanan Usain Bolt, kariyeri boyunca birçok rekor ve şampiyonluğa imza at

Güncellenme 06 Ağustos 2017 14:27

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan sonra kariyerini bitirmeye hazırlanan Jamaikalı rekortmen sporcu Usain Bolt, ardında başarılarla dolu bir kariyer bırakmaya hazırlanıyor.

Londra'da 12 Ağustos Cumartesi günü koşulacak 4x100 metre yarışıyla faal spor hayatına son verecek Bolt, kariyeri boyunca birçok rekor ve şampiyonluğa imza attı.

En büyük rakiplerinden ABD'li Justin Gatlin tarafından Londra 2017'de geçilen ve 100 metre yarışlarında ilk kez geride kalan Bolt, atletizm yaşamına buruk bir şekilde veda etmeye hazırlansa da kariyeri boyunca sergilediği sempatik tavırlarla tüm spor dünyasının takdir ve saygısını kazandı.

Yarıştığı son 100 metre müsabakasında, kendisini geçen Gatlin'in önünde saygıyla diz çökmesi ise spor dünyasının Bolt'a bakış açısını bir kez daha gösterdi.

Rekorların adamı Bolt

Dünyanın en hızlı insanı olarak kabul edilen 30 yaşındaki Bolt, erkekler 100 ve 200 metre dünya rekorlarını elinde bulunduruyor.

Bolt, Berlin'de düzenlenen 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede 9.58 ve 200 metrede 19.19 saniyeyle dünya rekorlarını ulaşılması zor noktalara taşıdı.

Olimpiyat rekoru

Usain Bolt, Olimpiyat Oyunları tarihinde erkekler 100 metrede 3 kez birinciliğe ulaşan tek sporcu olarak göze çarpıyor.

Jamaikalı sporcu, Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016'da olmak üzere olimpiyatlardaki 100 metre yarışlarında 3 altın madalya kazandı.

Olimpiyatlarda 8 altın

Rekortmen atlet Bolt, katıldığı üç olimpiyatta 8 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Bolt, Pekin 2008'de 100 ve 200 metre, Londra 2012 ve Rio 2016'da ise 100, 200 ve 4x100 metre yarışlarını altın madalya ile tamamladı.

Dünya Şampiyonaları'nda 14 madalya

Bolt, yarıştığı Dünya Şampiyonaları'nda şu ana kadar 11 altın, 2 gümüş ve bir bronz olmak üzere 14 madalyayı boynuna taktı.

Şampiyonaya ilk kez katıldığı Osaka 2007'de 200 ve 4x100 metre yarışlarında gümüş madalya elde eden Bolt, Berlin 2009, Moskova 2013 ve Pekin 2015'te 100, 200 ve 4x100 metrede altın madalyaya ulaştı.

Daegu 2011'deki 100 metre yarışında hatalı çıkış yaptığı için diskalifiye edilen Bolt, 200 ve 4x100 metrede altın madalyayı bırakmadı.

Londra 2017'de, şampiyonalardaki ilk bronzunu kazanan Bolt, son yarışı 4x100 metrede kariyerine yeni bir madalya eklemeye çalışacak.

Bir madalyası geri alındı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 4x100 metrede altın madalya kazanan Jamaika Milli Takımı adına mücadele eden Nesta Carter'ın doping yaptığını tespit etti.

Rekortmen atlet Bolt, Asafa Powell, Michael Frater ve Nesta Carter ile yarıştığı 4x100 metre yarışından diskalifiye edildikleri için altın madalyasını geri vermek zorunda kaldı. Böylece Bolt'un 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda 100, 200 ve 4x100 metre yarışlarında gerçekleştirdiği üçleme de bozulmuş oldu.

Kariyerine 2002 ve 2003'te elde ettiği Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'ndaki 200 metre birincilikleriyle başlayan Bolt, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 6, Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde ise 4 kez yılın erkek sporcusu seçildi.