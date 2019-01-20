"Reis'i ara" sloganlarına dayanamadı, Erdoğan'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'yi aradı ve vatandaşlara hitap etti.

Güncellenme 20 Ocak 2019 13:06

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin konuşma yaptığı sırada bazı gençler “Reis’i ara” diye slogan attı. Bu nedenle konuşmasına ara veren Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cep telefonundan aradı.

Çok çalışın mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere hatırlatarak, teşkilatlarından çok çalışmalarını, seçimlere çok kısa bir süre kaldığını ve heyecanın son ana kadar diri tutulması gerektiğini söyledi.

“Büyük bir gayretle buralarda zafere koşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerimizde yedi düvel bize karşı birleşmiş vaziyette. Sayın Bahçeli'nin 'Zillet ittifakı' dediği, benim de 'İllet ittifakı' dediğim bu yapılanmaya karşı inanıyorum ki büyük bir gayretle buralarda zafere koşacağız" ifadelerini kullandı.

"Büyük bir zafer kazanılacak"

Seçimlerde zaferin AK Parti’nin olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesini de büyük bir zaferle elde edeceklerini dile getirdi.

"Özhaseki duayen bir isim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yaptığını, Çevre Şehircilik Bakanlığı görevinde bulunduğunu, belediyeciliğin duayenlerinden olduğunu söyledi.

"Turgut Altınok, kendisini kanıtlamış biri"

Keçiören Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok'un da kendisini ispatlamış biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, CHP'de bulunan Yenimahalle Belediye Başkanlığının kazanılması gerektiğini söyledi.

“Yenimahalle'yi de bu seçimde almamız gerekiyor"

Salonda bulunanlara, "Komşunuz olan Yenimahalle'yi de sizlere emanet ediyorum" şeklinde seslenen Erdoğan, "Yenimahalle'yi de bu seçimde almamız gerekiyor” dedi.

“Yeni bir dönemi Ankara'mızda başlatacağız"

Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'nin de kendisini eserleriyle ispatladığının altını çizen Erdoğan, "Altındağ, Keçiören, Yenimahalle bütün bu aksı almak suretiyle inşallah Ankara'mızı yeni bir sürece hazırlayacağız, yeni bir dönemi Ankara'mızda başlatacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yaparak tamamladı.