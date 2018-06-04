Reisçi görünüp, AK Parti ve Erdoğan'ın arasını açmaya çalışanlar kim?

AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, 'Reisçi' görünerek yüzlerine Erdoğan maskesi takan ama AK Parti ile Erdoğan'ı ayırmaya çalışan troller olduğunu söyledi.

Güncellenme 04 Haziran 2018 09:23

AK Parti'nin son seçim anketini açıklayan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, normal seçimlerde HDP'ye oy vereceğini düşünülen insanların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini söyledi.

Kürtler, Erdoğan'a oy verecek

Elitaş, yapılan anketlerde Erdoğan'a oy vereceklerin oy oranının yüzde 55 olarak belirlendiğini, AK Parti'ye oy vereceklerin oranının 46-48 çıktığını, normal seçimlerde HDP'ye oy vereceğini düşünülen insanların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceklerini düşündüklerini belirtti.

Erdoğan'ın oyu yüzde 55

Güçlü Meclis'le güçlü hükümetin arasını açıp hükümeti güçsüz bırakmak isteyenler olduğunu, Erdoğan'a oy vereceklerin 55 ve üzeri, AK Parti'ye oy vereceklerin ise 46-48 çıktığını söyledi.

Trollere tepki

Elitaş, sosyal medya trollerinin "Reis '15 Temmuz'da seni yalnız bıraktılar biz seni bırakmayacağız" dediğini, "AK Parti seni bıraktı ama biz seni bırakmayacağız diyenler" olduğunu, bu kişilerin, Erdoğan'la AK Parti arasında mesafe koymaya çalıştığını, 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'yi açan milletvekillerinin yüzde 90'ının AK Partili olduğunu, bunun tam bir kumpas ve organizasyon olduğunu belirtti.

AK Parti ve Erdoğan'ı ayırmaya çalışıyorlar

Elitaş, "Reisçi görünerek yüzlerine Erdoğan maskesi takan ama AK Parti ile Erdoğan'ı ayırmaya çalışan troller. İnceleyin sosyal medyayı bunların kim olduğunu görürsünüz. Onlar haindir açıkça söyleyeyim. Cumhurbaşkanımızın her zaman AK Parti'den daha fazla oy aldığını biliyoruz. Bu milletin terazisi öylesine hassas tartar ki bir avuç kendini akıllı zanneden kargalar maalesef 24 Haziran tarihinde hezimete uğradıklarını görecekler" dedi.

Üç partinin oyu AK Parti'nin oyundan fazla

Cumhur İttifakı kurduklarını hatırlatan Elitaş, bunun sebebinin ne olduğunu, ittfakta tek aday gösterildiğini, AK Parti, MHP, BBP toplam oyunun AK Parti'nin oy toplamından daha fazla edeceğini, normal seçimlerde HDP'ye oy vereceğini düşünen insanların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceklerini düşündüklerini söyledi.