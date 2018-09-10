Rehine krizi sona erdi! Uzman çavuş böyle teslim oldu

İstanbul'da bir lisede yaşanan rehine krizi polisin yoğun ikna çabası ile sona erdi. Nişanlısını rehin alan uzman çavuş teslim oldu.

Güncellenme 10 Eylül 2018 15:34

İstanbul Pendik’te Ümit Demirkaya isimli uzman çavuş okulda çalışan eski nişanlısı Hümeyra Doğru’yu rehin almıştı. Polis, uzman çavuşu yoğun çabalarla ikna ederek teslim olmasını sağladı. Ümit Demirkaya, yoğun uğraşlardan sonra ikna edildi ve emniyet güçlerine teslim oldu.

Tuvalette rehin aldı

İstanbul'da Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde saat 13.00'da bir şüpheli, okulda çalışan 22 yaşındaki nişanlısını tuvalette rehin aldı. Nişanlısını silahla rehin alan erkek şüpheli, ikna edilmeye çalışıldı.

2 saatlik kriz sona erdi

Polis, şüpheliyi ikna edemez ise özel hareket polisi müdahalede bulunacaktı ve hür türlü duruma karşı ambulanslar okul bahçesinde hazır bekletildi. Yaklaşık 2 saatlik rehine krizi sonuçlandı. Polisin ikna çabaları sonucunda şüpheli uzman çavuş emniyet güçlerine teslim oldu.

Birliğinden kaçarak gelmiş

Şüpheli Ümit Demirkaya, ikna çalışması yürüten polislere uzman çavuş olduğunu söyledi. Ümit Demirkaya'nın birliğinden kaçarak liseye geldiği iddia edildi. Demirkaya'nın polislere silahım yok, elimde bıçak var dediği öğrenildi.

Doğru, okulda staj yapıyormuş

22 yaşındaki genç kadının adının Hümeyra Doğru olduğu iddia edildi. Genç kadının okulda idari işlerde 4 aydır staj yaptığı bilgisine ulaşıldı.