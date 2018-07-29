Refah Partisi yeniden geliyor!

Fatih Erbakan'ın kuracağı parti isminin "Yeni Refah" ya da "Yeniden Refah" olacağı iddia edildi.

Güncellenme 29 Temmuz 2018 16:09

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu açıklamıştı. Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güzel işler yaptığını savunmuş ve Erdoğan sonrasında kendisinin yönetime geleceğine öne sürmüştü.

“Kuruluş dilekçesini yakında verilecek”

Bu kapsamda Erbakan’ın kuracağı partinin adı belli oldu. İddiaya göre kurulacak partinin adı Yeni Refah ya da Yeniden Refah olacak. Yeni parti çalışmalarında Fatih Erbakan'ın, kuruluş dilekçesini yakında İçişleri Bakanlığı'na vereceği bildirildi.

“Gerilim politikasının kimseye faydası yok”

Fatih Erbakan’ın parti kurmak istemesinin sebebinin ise Saadet Partisi’nin göstermiş olduğu başarısızlık olduğu iddia edildi. Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekir, "Amacımız partimizi kurarak genel seçimlere girmekti, çalışmalarımızı da buna göre yoğunlaştırmıştık ama erken seçim kararı üzerine bekleme tercih edildi. Kendi partimizi kurup Erbakan hocamızın kaldığı yerden ikinci 40 yılı başlatma arzusundayız. Dışlayıcı, ötekileştirici değil birleştirici, kucaklayıcı olacağız. Gerilim politikasının kimseye faydası yok, ülkeye de kaybettiriyor, yeni bir dille, söylemle kucaklayıcı olmak gerekiyor” dedi.