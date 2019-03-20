Real Madrid, Ozan Kabak'ın peşinde!

Galatasaray'dan 11 milyon euroluk bonservisle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak yine gündemde.

Güncellenme 20 Mart 2019 12:07

Galatasaray'da sergilediği etkili performansın ardından ara transfer döneminde 11 milyon euroluk bonservisle Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak için yeni bir transfer söylemi gündeme geldi.

Real Madrid, savunma bölgesine de ciddi önem veriyor

Galatasaray'ın ardından Stuttgart'ta da adından söz ettirmeye başlayan 18 yaşındaki genç oyuncunun Real Madrid'in transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Marca'da yer alan habere göre, yeni sezonla birlikte kadroda büyük bir yenileme yapmayı planlayan Real Madrid, savunma bölgesine de ciddi önem veriyor.

Stoper takviyelerine devam edilecek

Sezon devam ederken Porto'nun 21 yaşındaki stoperi Eder Militao'yu transfer eden Madrid devi, Varane'ın takımdan ayrılma ihtimalini de değerlendirerek stoper takviyelerine devam edecek.

Avrupa devleriyle yarışacak

Stoper transferi konusunda listenin başına, Ajax'ın genç yıldızı Matthijs de Ligt'i alan Real Madrid, Hollandalı genç oyuncu için diğer Avrupa devleriyle yarışacak.

Öte yandan İspanyol ekibinin Stuttgart'tan Ozan Kabak ve Inter'den Milan Skriniar'ı da alternatif olarak belirlediği öğrenildi.

Ocak ayında Bundesliga'nın yolunu tutan Ozan Kabak'ın Stuttgart ile 2024'e dek sözleşmesi bulunuyor.