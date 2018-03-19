Real Madrid kendine geldi!

La Liga'da bu sezon hayal kırıklığı yaratan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Girona'yı 6-3 mağlup etti.

Güncellenme 19 Mart 2018 12:14

Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 29. haftasında evinde Girona'yı 6-3 mağlup etti.

İlk yarı 1-1 berabere bitti

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Girona'yla karşılaştı. Maçın ilk yarısında 11. dakikada Cristiano Ronaldo golü ve 29. dakikada Cristhian Stuani'nin attığı golle iki takım maçı 1-1 berabere bitirdi.

Real Madrid öne geçti

İkinci yarıda ise 47, 64 ve 90+1. dakikalarda Ronaldo, 59. dakikada Lucas Vazquez ve 86. dakikada Gareth Bale, Real Madrid'i galibiyete taşıyan golleri kaydetti.

Mücadelenin 67. dakikasında Stuani ve 88. dakikada Juanpe, Girona'nın ikinci ve üçüncü gollerini attı ve karşılaşma 6-3 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi.

Real Madrid, 60'a yükseldi

Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Ronaldo, kulüp ve milli takım formalarıyla 50'nci "hat-trick"ine imza attı. 33 yaşındaki futbolcu, RealMadrid'de 44, Manchester United'da bir, Portekiz Milli Takımı'nda ise 5 kez hat-trick yaptı.

Real Madrid, bu skorla puanını 60'a yükseltirken, Girona 43 puanda kaldı.