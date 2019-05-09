Real Madrid, dev firma ile anlaşmasını uzattı!

Real Madrid, Adidas ile olan sponsorluk anlaşmasının 2028'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 13:53

Dünyaca ünlü İspanyol takımı Real Madrid, Adidas ile olan sponsorluk anlaşmasını 2028’e kadar uzatıldığını duyurdu.

İspanyol devi Real Madrid, 1998’den bu yana Adidas ile yürütüldüğü anlaşmayı uzatma kararı aldı. Madrid ekibi, Alman markasıyla 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

Real Madrid, 120 milyon euro kazanacak

Önceki anlaşma 2020'de son bulurken 2028'e kadar uzatılan sözleşmeyle Real Madrid kasasına yıllık 120 milyon Euro koyacak. Nike ile mücadele gücünü artırmak isteyen Adidas'ın CEO'su Kasper Rorsted, "Bu anlaşma, dünyanın en iyi spor şirketi olma misyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı olacak. Ayrıca Adidas'ın futbol kategorisindeki liderliğini de destekliyor" dedi.

''Adidas, bizim için ideal bir sponsor''

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise, "Başarılı anlaşmamızı 2028 yılına kadar uzatmak doğal bir adım. Futbolda lider kalmamıza yardımcı olan bu stratejik ittifakı sürdürmeye devam edeceğiz. Adidas, bizim için ideal bir sponsor" ifadelerini kullandı.

Daha önce sponsorluk rekoru yıllık 105 milyon Euro'luk anlaşmayla Barcelona - Nike işbirliğine aitti.