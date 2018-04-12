Raylara atlayan liseli intihar mı etti?

Liseli bir genç Marmaray'ın Sirkeci durağında arkadaşının fotoğrafını çektiği sırada raylara atlayarak hayatını kaybetti.

Güncellenme 12 Nisan 2018 16:16

Marmaray'ın Sirkeci durağında bugün bir kişi raylara düşünce seferler bir süreliğine aksadı. Raylara düşen kişi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler sürerken olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu ise araştırılıyor.

İntihar mı, kaza mı?

Bugün öğle saatlerinde Marmaray'ın Sirkeci istasyonunda bir kişi raylara düştü. Olay sonrası Marmaray'da seferler aksadı. Vatandaşların istasyona girişi yasaklanırken polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu ise belli değil.

Marmaray açıklama yaptı

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaray, teknik bir arıza nedeniyle trenlerin Sirkeci´den aktarmalı olarak çalışmakta olduğunu belirtti.

Lise öğrencisiymiş

Sabah'ın haberine göre, raylara düşerek hayatını kaybeden kişinin arkadaşına poz verirken bir anda raylara atlayan lise öğrencisi B.G. olduğu ileri sürüldü.

Hayatını kaybetti

Olayda, lise öğrencisi oldukları tespit edilen iki arkadaş ödevlerini hazırlamak için Marmaray'a gitti. 18 yaşındaki B. G., yanında Marmaray'ı fotoğraflayan kız arkadaşına poz veriyordu. Aniden gülümseyerek sırt çantasını çıkartan genç çocuk, raylara atladı. Lise öğrencisi genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Arkadaşı şok geçirdi

Arkadaşının rayları atlaması sonrası şoka giren genç kız, olay yerindeki polislere verdiği ifadede, B.'nin atlarken kendisine bir şeyler söylediğini, fakat hatırlamadığını belirttiği öne sürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.