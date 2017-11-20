Rasim Ozan Kütahyalı'ya büyük tepki

Rasim Ozan Kütahyalı'ya, Balkan dernekleri, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan sert tepki geldi.

Güncellenme 20 Kasım 2017 19:37

Beyaz TV'de dün akşam yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözler söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya, Balkan dernekleri, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan sert tepki geldi.

Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı dün akşamki programda sarf ettiği çirkin sözler bugün gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Balkan federasyonları ortak açıklama yaptı

Ve Kütahyalı'ya tepkiler art arda geldi. Balkan ve Boşnak dernekleri yaptıkları ortak açıklamada "Kütahyalı’nın sarf ettiği bu sözler, kelimenin tam anlamıyla, belden aşağı, terbiyesizce, dini ve milli geleneklerimize uymayan sözcükler olmasının yanında, aynı zamanda ırkçı, aşağılayıcı, küçümseyici, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözlerdir” ifadeleri kullanıldı.

Saffet Sancaklı'dan çok sert tepki

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da Kütahyalı'nın sözlerine kayıtsız kalmadı ve "Şerefsiz oğlu şerefsiz. Böyle insanların artık toplum dışına çıkarılması lazım. Bu işin peşini bırakmayacağım.” açıklamasını yaptı.

Hidayet Türkoğlu savcıları göreve çağırdı

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu savcıları göreve çağırdı. Türkoğlu, "Tarih boyunca Türklerle dostluğu ve samimiyeti sayesinde tüm dünyayı kıskandıran Bosna Halkını, aşağılık, adi ve akılsız yakıştırmayla küçük düşürmeye çalışan Rasim Ozan Kütahyalı ve onun gibileri hak etmiyoruz. Bir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum." diye konuştu.

Kütahya özür diledi

Dün geceden bu yana eleştirilerin hedefi haline gelen Rasim Ozan Kütahyalı da Twitter hesabından kamuoyu açıklaması yayınlayarak özür diledi. Kütahyalı'nın açıklaması şöyle: