Rasim Ozan Kütahyalı, Sabah'tan da kovuldu

Derin Futbol programındaki Boşnak sözleri nedeniyle topa tutulan Rasim Ozan Kütahyalı, Sabah gazetesinden de kovuldu.

Güncellenme 21 Kasım 2017 11:55

Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında Boşnak halkı için ağza alınmayacak sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı'ya kanaldan kovulmasının ardından ikici şok da köşe yazarlığı yaptığı gazeteden geldi. Yaşanan gelişmeler nedeniyle Kütahyalı'nın Sabah gazetesindeki köşe yazılarına da son verildiği öğrenildi.

Canlı yayında geyik olsun diye söyledim

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında, "Kusturmalı boşnak s..." açıklamaları ile büyük tepkilere neden olan Rasim Ozan Kütahyalı skandal sözleri için sosyal medyadan açıklama yapmıştı. Kütahyalı, "Bosna halkının hayranı bir adamım. Siyasi bilgelik olarak en değer verdiğim adamlardan biri de Aliya İzzetbegoviç'tir. Hayatımda ilk kez duyduğum bir laftı. Bunu da canlı yayında geyik olsun diye söyledim" demişti.