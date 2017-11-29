Rasim Ozan Kütahyalı hangi ülkeye gitti?

Beyaz TV'de Boşnaklar için kullandığı sözler yüzünden büyük tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı'nın İtalya'ya gittiği iddia edildi.

Güncellenme 29 Kasım 2017 15:00

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol isimli programda Boşnaklarla ilgili kullandığı haddini aşan sözleri nedeniyle işine son verilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın toplumdan görüdğü büyük tepki nedeniyle İtalya'ya kaçtığı iddia edildi.

Ertem Şener, programda Rasim Ozan Kütahyalı'nın kanaldan kovulduğunu resmen duyurmuş ve "Kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalıile yollarımızı ayırdık." açıklamarını yapmıştı.

Suçunu kabul etmişti

Rasim Ozan Kütahyal, kanaldan kovulmasının ardından sosyal medya hesabından özür dilemiş ve "Zevzeklik ettim" demişti. Öte yandan Beyaz TV, RTÜK'ten para ve yayın engelleme cezası almıştı.

İtalya'ya mı kaçtı?

Politika Ekseni Strateji Araştırmaları Merkezi Başkanı Hakkı Kahveci, sosyal medya hesabından Rasim Ozan Kütahyalı'nın fotoğrafını paylaşarak İtalya'ya gittiğini iddia etti.

O paylaşım ise şu şekilde:

"Rasim Ozan Kütahyalı ,İtalya'ya kaçarken görüntülenmiş. Ne kadar günahsız insanın canını FETÖ adına yaktı. İtalya yanlış adres. Orada o kadar çok Boşnak var ki ! Hedef olur. Yeme mazlumun hakkını ,çıkar aheste aheste..."