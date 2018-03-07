Range Rover'ın bu tasarımı parmak ısırttı!

Range Rover, 48 yıllık klasik tasarımında sıra dışı bir yeniliğe giderek sınırlı sayıda yeni bir model üretti.

Güncellenme 07 Mart 2018 13:12

Land Rover, off road modeli olan Range Rover'da değişiklik yaptı. Otomobil modelin yeni yüzünü Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarttı. Araç iki kapılı lüks bir SUV olacak.

Tata Motor'un sahip olduğu Jaguar Land Rover yaptığı açıklamada, dünyadaki ilk tam ölçekli lüks SUV Coupe aracı olduğunu belirtti.

Sınırlı sayıda üretti

Range Rover modellerinin en pahalısı olan SUV Coupe, 999 adet sınırlı bir üretime sahip olacak. Tam 48 yıllık olan Range Rover, bu sayede üst kalite, sınırlı edisyon spor araç piyasasında iki kapılı yeni modeliyle Land Rover'ı temsil edecek.

En hızlı model olacak

En hızlı Range Rover olması düşünülen SV Coupe modelini Özel Araçlar Direktörü Mark Stanton, "Araba kullanmayı seven SV müşterileri için titizlikle üretilmiş bir araç” olarak adlandırdı.

Araç, 5 litre süper şarjlı V8 motoruyla 557 beygir gücü üretecek ve 100 kilometreye 5 saniyede çıkacak. Maksimum hız ise saatte 265 km. olacak.

2 kapılı olacak

Bir önceki modelin 4 kapılı ve plastik tasarım olmasına karşın yeni model 2 kapılı olacak. Bu sayede Range Rover, tavanı alçaltmayı, uzun, konik arka bölümüyle de daha spor bir görünüme kavuşacak. İçte ise ön ve arka koltukları farklı renkleri ile dikkat çekiyor.

Yüksek teknolojiye sahip

Yüksek bir teknolojiye sahip olan araçta, konsol ve kontrol panelinin yanı sıra araçta 2. nesil Terrain Response (Arazi Yanıt) Sistemi kullanılıyor. Bu sayede çamurlu, kumlu, kayalık ve karlı yollara uyum sağlanacak.

Fiyatı: 295,000 dolar

Araç, off road kabiliyetini arttırmak için yükseltilebiliyor ve ayarlanabilir hava süspansiyonu sayesinde kolay giriş çıkış için alçaltılabiliyor.

2018 sonlarında yolda olması beklenen araç İngiltere'de satışa sunulacak ve fiyatı da 295,000 dolar olacak.