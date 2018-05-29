Ramazan’ın vazgeçilmezi şifa kaynağı o içecek!

Uzmanlar, Ramazan ayının vazgeçilmez içeceği meyan şerbetinin tam bir şifa kaynağı olduğunu açıkladı.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 17:15

Sahurdan sonra 2 bardak meyan şerbeti içen kişilerin oruç tutarken yoğun bir susuzluk yaşamadığı ortaya çıkmıştır ve susuzluğun şiddetini azalttığı ispatlanmıştır. Ramazan ayı için çok uygun bir içecek olan meyan şerbeti içilirken sabun köpüğünü andıran köpük oluşturmaktadır. Sahur sonrası 1 bardak meyan şerbeti içerek gün boyu susuzluk hissetmeden rahat bir oruç tutabilirsiniz.

Mide yanmasını engeller

İçerisinde magnezyum, potasyum, kalsiyum ve minarel tuzları bulunmaktadır. İçildiğinde mide de bir tabaka oluşturur ve mide yanmasının da önüne geçmiş olur. Mide ve on iki parmak bağırsağıyla birlikte ülsere karşı da etkili bir içecektir. Buna bağlı olarak mide ülseri tedavisinde de sıklıkla kullanılmaktadır. İştah açıcı bir özelliğe sahip olan meyan şerbeti, sindirim açısından da son derece önemlidir. Balgam söktürücü, ateş düşürücü ve öksürük engelleyici roller de üstlenmektedir. İdrar söktürücü bir etkiye sahip olarak vücudu toksinlerde arındırır.

Karaciğer hastalıklarının da tedavisinde kullanılan meyan şerbeti, ses kısıklıkları için de çok faydalıdır. Sedef, mantar ve kaşıntılara karşıda merhem olarak kullanılabilir. Kan hücrelerinin oluşumunu destekler ve bağışıklığı güçlendirip virüslere karşı ise güçlü bir antikordur.

Fazlası zarar

Uzmanlar meyan şerbetinin fazla tüketilmesinin insan sağlığı açısından ciddi zararları olduğuna da değiniyorlar. Vücutta su tutma özelliğine bağlı olarak sıvı hacmini artırmaktadır. Tansiyon yükseltici bir etkiye sahip olduğundan kalp ve damar rahatsızlığı olan hastaların uzak durması gerekmektedir. Hamilelik döneminde ve emzirme döneminde olan kadınların kesinlikle tüketmemesi gereken bir besindir. Böbrek rahatsızlığı olan hastalarında uzak durması gerekmektedir. Temiz ortamda hazırlanmadığı takdirde bulaşıcı hastalıklara neden olabilmektedir. Aynı zamanda fazla tüketildiği takdirde bağımlılık yapma özelliğine de sahiptir.