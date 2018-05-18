Ramazan’da zayıflamak isteyenler dikkat!

Oruç tutarken zayıflamayı hedefleyenlere uzmanlardan kötü haber geldi.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 12:38

Uzmanlar oruç tutmanın bir zayıflama yöntemi olmadığını belirtirken bu dönemde sağlıklı beslenmenin en uygun olacağını söyledi. Bir çok insan Ramazan ayında fazla kilolarından kurtulma hayali kuruyor. Ramazan ayında tartı üzerinde çıkıldığında ortaya çıkan azalma yağ kaybı olmayabilir. Bu eksi kas ve su kaybından kaynaklanabileceği üzerinde dikkat çeken uzmanlar bu süreci bir zayıflama metodu olarak görmenin son derece tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Az ve sık yemek önemli

Diyetlerde önemli kuralın az ve sık yemek olduğunu belirten uzmanlar, 17 saati bulan oruç sürecini bu aşamada zayıflamaya bir katkısı olmayacağını vurguladı. Uzmanlar diyet planlaması yaparken 4 veya 5 saatlik ana öğün araları koyarak ana öğünlerin arasına da ara öğünler ekleyerek az az ve sık sık beslenmeyi öneriyorlar. Ancak oruçla birlikte bu durum pek mümkün olmuyor çünkü 17 saatlik bir açlık söz konusu oluyor. Bu nedenle oruçlu iken zayıflama hayali bir gerçek olmuyor. Çünkü uzun süreli açlık metabolizmanın çalışmasının engeller ve zayıflamanın önüne geçer. Uzun süren açlıkla beraber şeker düşecek buna bağlı olarak da kanda bulunan şeker depoları ile birlikte glikojen deposu ve kaslarda bulunan glikojen deposu bitecektir. Tartı sizi yanıltıp zayıfladığınızı gösterebilir ancak bu durum Ramazan sonrası verilen kiloların aynı şekilde yerine geldiğini göreceksiniz. Bu durumun bir kilo kaybı değil aslından kas ve su kaybından kaynaklandığını anlayacaksınız.

Oruç bir zayıflama yöntemi değildir

Sahurda beslenmenin önemli olduğunu belirten uzmanlar, sahur yapmadan oruç tutmanın çok büyük bir hata olduğunu dile getiriyor. Ramazan beslenmesinde sahurun önemi çok büyüktür sahurda mutlaka, yumurta, peynir, süt ve yoğurt grubu besinleri tüketmeye özen göstermek gerekmektedir. Bu süreçte ekmeği azaltmakta ciddi sorunlara sebep olabilmektedir. Tam tahıllı ekmek yemek sahurda önemlidir ekmeği azaltmamak gerekmektedir. Ramazanda kilo verme hayali kurup kilo alanların ise en büyük hatasının iftardan sonra hiç doymayacakmış gibi yemek yemelerinden kaynaklandığını belirtti. Uzmanlar bu dönemi zayıflayarak değil beslenme noktasında dikkat ederek geçirmek gerektiğini söylüyor.