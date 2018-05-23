Ramazan’da metabolizma nasıl hızlandırılır?

Ramazan ayında yavaşlayan metabolizma hız nasıl hızlandırılır, uzmanlar metabolizmayı hızlandırmanın yollarını yazdı...

Güncellenme 23 Mayıs 2018 14:42

Uzmanlar sahur ve iftarda sağlıklı beslenmenin yollarını ve kabızlığa karşı neler yapmak gerekir?

Sahur olmazsa olmaz

16 saat süren açlığından ardından kan şekerinde meydana gelebilecek dalgalanmalara, baş ağrısına, kaslarda oluşabilecek hasarlara, halsizliğe ve metabolizmanın daha fazla yavaşlamasının önüne geçmek için sahur olmazsa olmaz bir öğün olmalıdır. Sahurda mutlaka süt ve süt grubu besinleri tüketmeye özen göstermek gerekir. Yağ grubu olarak ise zeytin, ceviz ve fındık tercih edilmelidir.

İftar

16 saat sonrasında heyecanla beklenen iftar vaktinde bir anda mideye yüklenmemek gerekir su ile açılan orucun arından çorba ve salata yiyip 10-15 dakika beklemekte fayda vardır. Böyle çok yemenizi engelleyip beyne doyma sinyallerini vermiş olursunuz. Devamında ise protein ağırlıklı beslenmeye özen göstermekte fayda vardır.

Su tüketimi

Gün içinde kaybedilen suyu yerine koymak için ve metabolizmayı hızlandırmak için her 15 dakikada bir 1 bardak su içmeye özen göstermek gerekir. Sahur veya iftarda alınan çay veya kahveyi su yerine koymamak gerekir.

Ramazan sürecinde azalan metabolizma hızını artırmak için yapılması gereken bir başka şey ise iftar sonrası 30 dakika veya 45 dakika arası yürüyüş yapmak metabolizma hızınızın artmasına fayda sağlayacaktır.

Emziren anneler tutabilir mi?

Bebeği 6 aydan küçük ve sadece anne sütü alıyorsa sütün azalmaması için tutmamakta fayda vardır. 6 aydan büyük bebeği olan annelerin ise doktor onayı almaları şarttır. Ancak oruç tutarken yapılması gereken ise iftardan sahura kadar olan süre zarfında 2,5 ile 3 litre arası su almak gerekir. Sütün artmasına yönelik yulaf, hurma, süt ve kuruyemişleri blenderden geçirip ara öğünlerde tüketebilirler.

Kabızlık için ne yapmak gerekir?

Orucu hurma ile açmaya öze göstermek gerekir

Hafta da 2 veya 3 kere etli veya kıymalı sebze veya kur baklagil tüketmek gerekir

Şeker ilavesiz kayısı kompostosu tüketilebilir

Salataların üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip tüketebilirsiniz.

Tatlı tüketimi nasıl olmalı?

Ramazan’ın vazgeçilmezi tatlı için ise haftada 1 en fazla 2 kez tüketmek gerekir. Bunları sütlü tatlı tercih etmek gerekir 3 top sade dondurma da tercih edilebilir.