Ramazan’da bu besinlerden uzak durun!

Ramazan ayında pek çok kimse açlık yaşamaktan değil ancak susuz olmaktan şikayet etmektedirler. İftar ve sahurda yiyeceklere dikkat edilerek bununla başa çıkabilirsiniz.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 12:31

Uzmanlar Ramazan ayında normal beslenme düzenin dışına çıkıldığı için dengeli beslenme ile birlikte pek sorun üstesinden gelinebileceğini söylüyor. Oruçlu iken susuzluk sorunu yaşamamak için iftar ve sahurda tüketilen besinlere dikkat etmek gerekir. Normal zamanlarda olduğu gibi Ramazan ayını da üç veya dört bölüme ayırabilirsiniz. Her öğün içerisinde dört besin grubunu da dengeli almak gerekir ancak susuzluğa neden olacak besinlerden uzak durmak gerekir.

Peki oruçlu iken su ihtiyacını artıran o besinler nelerdir?

Bazlama: Beyaz un ile yapılan ve yağ kullanılarak yapılan bazlama günlük yenildiğinde bile su ihtiyacınızı bir hayli artırmaktadır sahur veya iftarda tüketildiğinde ise bu ihtiyaç daha çok artacaktır. Bu nedenle Ramazan ayında uzak durmakta fayda var.

Patates kızartması: Yağda kızartılan ve bol tuz ile tüketilen patates kızartması da tıpkı bazlamada olduğu gibi vücudun ihtiyacı olan su isteğini bir hayli artıracaktır.

Poğaça: Beyaz un su ihtiyacını artıracağı için kontrollü tüketmekte fayda var ancak poğaça hem yağ hem de beyaz un kullanılarak yapıldığı için unlu grubuna girer ve su ihtiyacını artırır.

Gözleme: İçerisinde bulunan tuzlu peynir, yağ ve un sayesinde oruç tutarken bir hayli susamanıza sebep olacaktır.

Pişi: Yağda kızartılan hamurların hepsi su ihtiyacınızı olması gerekenin üzerinde artmasına neden olacaktır. Ramazan süresi boyunca uzak durmak faydalı olacaktır.

Şekerli içecekler: İftar sofralarının vazgeçilmezi olarak görülen şekerli içecekler konsantre meyve suları ve asitli içeceklerde sizin su ihtiyacınızın artmasına neden olacaktır.

Şekerli çay: Çayı şekersiz olarak tüketmek sağlık açısından da son derece önemlidir. Bu konu da dikkatli olmakta fayda var. Ramazan süresince içilen şekerli çay su ihtiyacınızın artmasına neden olacaktır.