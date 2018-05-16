Ramazan’a özel 5 mucizevi öneri!

Ramazan’da kilo kontrolüne dikkat etmek isteyenlerin en büyük sorunu Ramazan’da kilo almadan nasıl oruç tutarım oluyor.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 15:56

Uzmanlar, Ramazan ayında ufak beslenme ipuçlarıyla birlikte kilo almadan hatta kilo vermenin bile mümkün olduğunu söylüyor. İftarda yemek yerken hızlı değil yavaş olarak yemenin ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmenin çok önemli bir yöntem olduğunu belirtiyor.

En büyük sorun çeşit fazlalığı

Ramazan ayı denilince akla, hiç doyulmayacakmış gibi yapılan bir sürü çeşit yemek ve çeşit çeşit tatlılar geliyor. Hal böyle olunca Ramazan sonunda alınan kilolarda kabus oluyor.

Ramazan sürecinde nasıl olsa zayıflarım diyerek fazla yemek daha büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle bu dönemler verilen kilolar yağ değil, kas ve su kaybı olacağı için beraberinde sağlık sorunlarını da getirebilir.

Hızlı yemeyin

Orucunuzu açtıktan sonra en fazla dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi hızlı yemek yemek. Uzun süre açlığa bağlı olarak vücut kan şekerini bir an önce yükseltme eğilimindedir. Porsiyonunuzu azalmasanız bile yeme sürenizi uzatmanız bile sindirim sisteminize son derece etkili olacaktır ve böylece kilo kontrolünde size yardımcı olacaktır.

Tatlı tüketimi

Ramazan sürecinde her gün tatlı yemek kilonuzda düşüşü göstereceği gibi yağınızda da artışı gösterecektir. Bu durum sizin yorgun ve halsiz kalmanıza neden olabilir. Tatlı yeme ihtiyacınız çok arttı ise tercihiniz sütlü tatlılardan yana olmalıdır. Örneğin; sade dondurma, muhallebi veya sütlaç gibi tatlıları tüketebilirsiniz.

5 beslenme önerisi

Sahur yapın: Ramazan ayı boyunca mutlaka atlamadan sahur yapmaya özen gösterin. Sağlıklı bir metabolizmaya sahip olmak için sahur çok önemlidir.

2 litre su için: Tüm geceyi 4 veya 5 bölecek şekilde günlük 2 litre su tüketmeye özen gösterin.

Yemeklere ara verin: Yemeğin tam ortasında yemeğinize 10- 15 dakika kadar ara verip sindiriminizi kolaylaştırabilirsiniz. Bu durum sizin doyma hissinizi de düzenleyecektir.

Salata mutlaka olsun: Bağırsak açısından sağlıklı lifler bulunduran zeytinyağlı salata, mutlaka yemeklerinizin yanında olması gereken önemli bir besindir.

Proteinler mutlaka olmalı: Ramazan sürecinde kas kaybı yaşamamak için mutlaka proteinlere yer vermek gerekmektedir. Kırmızı et ve beyaz etin yanı sıra baklagilleri de sofranızdan eksik etmemelisiniz.