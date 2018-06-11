Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım araçlarına yüzde 50 indirim yapılacağı duyuruldu.

Güncellenme 11 Haziran 2018 17:31

Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım araçlarına yüzde 50 indirim yapılacak. Ayrıca, üniversite sınavlarının yapılacağı tarih olan 30 Haziran ve 1 Temmuz'da öğrenci ve görevliler toplu ulaşım araçlarından bedava yararlanacak.

Bayram'da bedava olacak

İBB Meclisi'nde AK parti ve CHP grubunun ortaklaşa verdiği ve oy birliği ile kabul edilen teklife göre, vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda 15 Haziran 2018 saat 06.00 ile 17 Haziran 2018 saat 24.00 arasında kent genelinde toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

30 Haziran – 1 Temmuz arası da ücretsiz olacak

Mecliste oy birliği kabul edilerek geçen ikinci karara göre de YKS'ye girecek öğrenci ve görevliler 30 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihlerinde toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek.

Hangi araçlarda indirim geçerli olacak?

Bayram süresince vatandaşlar, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay ) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla yüzde 50 indirimli, üniversite sınavına girecek öğrenci ve görevliler ise aynı ulaşım araçlarıyla ücretsiz seyahat edebilecek.