Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair açıklama yaptı.

Güncellenme 05 Haziran 2018 10:02

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumunun söz konusu olmadığını, Ramazan Bayramı'nın cuma gününe ve hafta sonuna denk geldiğini, bu nedenle Bakanlar Kurulu'nun idari bir tatil kararı alma gereği duymadığını söyledi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 15 Haziran Cuma günü olduğunu hatırlatan Bozdağ, Ramazan Bayramı'nın üç gün kutlandığını, yani 15, 16 ve 17 Haziran'ın bayram tatili olduğunu, bayramın geçen sene 24 Haziran Cumartesi gününe denk geldiğini, 25-26-27 Haziran'da bayram tatili olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bayram sonrası öğretmenlere idari izin verdiğini, öğretmenlerin mesleki çalışma programı kapsamında bayram sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayıldığını belirtti.

Bozdağ, geçen sene 30 Haziran'ın Cuma gününe denk geldiğini, bu durumda pek çok kişinin 9 gün tatil yaptığını, bu sene de 9 günlük beklenti olsa da henüz bu karara bağlanmadığını, Ramazan Bayramı tatilinde kararın Bakanlar Kurulu'nda olduğunu, arefe gününün Perşembe'ye denk gelmesinden dolayı uzun bir bayram tatili görünmediğini, dolayısıyla resmi tatil günlerinin perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar olacağını, aksi bir karar olmazsa zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda olduklarını söyledi.

Özellikle bayram ikramiyelerine ilişkin Meclis'te yasal değişiklik yapıldığını belirten Bozdağ, bu çerçevede Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşların bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklisi vatandaşların da bayram ikramiyesini 8 Haziran'da alabileceklerini ifade etti.