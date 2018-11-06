Rahip Santoro'nun katili silahlı saldırıya uğradı
İtalyan Katolik Kilisesi’nin Rahibi Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin, Bodrum'da silahlı saldırıya uğradı.
Trabzon’daki İtalyan Katolik Kilisesi’nin Rahibi Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin, Bodrum’da silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. 2016’da tahliye olan Akdin, ağabeyinin hastalığı nedeni sebebi ile Bodrum’a yerleşmişti.
Bodrum’da silahlı saldırıya uğradı
5 Şubat 2006'da İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro'un cinayet zanlısı Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralandı
Önceki gece Alikelle Ormanı mevkiinde meydana gelen olayda, bir araçtan üzerlerine ateş edilen ve bacaklarından vurulan Akdin kardeşler, ağır yaralandı.
Tahliye oldu, Bodrum’a yerleşti
2016 yılında tahliye edildikten sonra Bodrum'da yaşamaya başlayan Oğuzhan Akdin ve ağabeyinin tedavilerine özel bir hastanede devam edildiği öğrenildi.