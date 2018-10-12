Rahip Brunson'ın yurt dışı yasağı kalktı!

FETÖ ve PKK'ya yardım ile casusluktan yargılanan ABD'li Rahip Brunson hakkında 10 yıla kadar hapis istendi.

Güncellenme 12 Ekim 2018 16:03

Terör örgütleri PKK ve FETÖ ile iltisaklı olduğu ve casusluk yaptığı iddialarıyla İzmir’de ev hapsinde tutulan ABD’li Rahip Brunson, 4. kez hakim karşısına çıktı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını istedi. Savcı, mütalaasında 10 yıla kadar talep etti.

Gerilime neden oldu

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası tutuklanan ve daha sonra ev hapsine alınan Rahip Brunson, ABD ile Türkiye arasında ekonomik ve diplomatik bir gerilime neden olmuştu.

Ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırma talebi

Rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşması başladı. Duruşa verilen öğle arası sonrası devam ediyor. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Brunson hakkındaki adli kontrol, ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Tahliye olabilir

Savcı, örgüte üye olmaktan 5 ila 10 yıl arasında hapis talep etti. Alt sınırdan ceza verilirse Brunson'ın yattığı süre de göz önüne alınarak tahliye edilmesi bekleniyor.