Rahip Brunson'ın tahliyesine Trump'tan ilk yorum

Rahip Brunson'ın tahliye haberlerinden sonra ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Güncellenme 12 Ekim 2018 17:08

Türkiye ile ABD arasında hem ekonomik hem de diplomatik gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Brunson’ın cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesine karar verildi.

Gelişme sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi.

Kararın açıklanmasının hemen ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Trump, "Rahip Brunson hakkında çok sıkı çalıştık. Brunson'un en kısa sürede sağ salim evine dönmesini umuyoruz'' ifadelerini kullandı.