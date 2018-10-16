Rahip Brunson hakkında verilen karar bozulabilir!

12 Ekim'de çıktığı mahkemece serbest bırakılan Rahip Brunson hakkında verilen kararın bozulması için harekete geçildi.

Güncellenme 16 Ekim 2018 11:24

ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, tahliyesi sonrasında cumhuriyet savcısının, alınan kararı istinafa götüreceği belirtildi.

Karar bozulabilir

Türkiye ve ABD arasında krize neden olan rahip Brunson, 12 Ekim'de tahliye edilmişti. Son duruşmasında mahkeme Brunson’a 3 yıl 1 ay 15 gün ceza vermişti. Fakat Brunson hakkında verilen kararın bozulması için istinafa başvurulacak.

İstinaf mahkemesine gidilecek

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Savcısının ABD'ye giden Brunson için kararın usul ve yasalara aykırı hususları içermesi gerekçesiyle istinaf mahkemesine gideceği öğrenildi.

Öte yandan istinafın gerekçeli kararın ulaşmasının ardından yapılacağı öğrenildi.