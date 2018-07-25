Rahip Brunson hakkında flaş gelişme!

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bırakılması için özel olarak ricacı olduğu Rahip Brunson, ev hapis şartı ile serbest bırakıldı.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 15:49

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter’dan yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tahliye edilmesini istediği ABD'li rahip Andrew Brunson'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre rahip Brunson, tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alındı.

Tutukluluğunun devamına karar vermişlerdi

Karara göre, ABD’li Papaz Brunson’un yargılama süreci devam ederken ikamet ettiği konutunu terk etmesi yasaklandı. Ayrıca Brunson’un yurt dışına çıkması da yasaklandı. FETÖ ile PKK adına suç işlemek ve casusluk" ile suçlanan Brunson, geçen hafta çarşamba günü hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

15 yıl kadar hapis isteniyordu

Brunson'un "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 15 yıla kadar, "Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Trump, Brunson’un bırakılmasını istemişti

Görülen son duruşmada Brunson’un tutukluluğunu devamına karar verilmişti. Trump bu kararı Twitter’dan sert bir dille eleştirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Brunson’un bırakılması için ricada bulunmuştu.

Pompeo’dan da açıklama geldi

19 Temmuz günü CBN kanalına açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Rahip Brunson’ın tutukluluğu konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye mesajının ne olduğunun sorulması üzerine, “Rahip Brunson’ın eve dönme ve özgür olma zamanı” demişti.