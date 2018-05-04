Rahat doğum için mutlaka yapın!

İlk doğumda yaşanan olumsuzluklar ikincisi için cesaretin kırılmasına neden olmaktadır bu neden ilk doğumda rahat olunması çok önemli bir detaydır.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 17:08

40 haftalık bir hamilelik döneminin ardında heyecanla beklenen bebek annenin kucağına verilir. Ancak uzmanlar özellikle ilk doğumda rahat olmanın annenin bir sonra ki gebelikleri üzerinde de olumlu etkisi olacağı üzerinde duruyor. Daha önce hiç doğum yapmamış bir anne yaşayacaklarını bilmediği için kaygılanabilir ve korkabilir bu durum gayet normaldir.

Rahat bir doğum için yapılaması gerekenler

Doğum yapılacak hastaneyi önceden belirleyin!

Doğum yapacağınız hastaneyi önceden belirleyip ziyaret ederseniz doğum sırasında gittiğiniz kaygı düzeyiniz azalmış ve rahat bir doğum için ortam hazırlamış olursunuz.

Doğum kurslarına gidin!

Endişeleriniz ve kaygılarınızı azaltmak için doğum kurslarına gitmek için bir anlamda anne adayları için prova olmasını sağlayacaktır.

Eşinizin doğuma katılmasını sağlayın!

Bir çok hastane bu konuyla ilgili olarak hassas davranmaktadır, eşinizle konuşup size destek olmasını ve kaygınızın azalmasına yardımcı olabilir.

Okumalar yapın!

Doğumla ilgili uzmanların kaleme aldığı yazıları ve kitapları okuyun bu sizin kaygı düzeyinizin azalmasına yardımcı olacaktır.

Annenizin tecrübelerinden yararlanın!

Doğum konusunda tecrübeye sahip annelerinizle kendi doğumunuza dair konuşmalar yapabilirsiniz. Böylece kendiniz daha rahat ve güvende hissetmiş olursunuz.

Doktorunuzla konuşun!

Bu konuda uzman olan ve daha önce bir çok kişi ile aynı konu üzerinden ilgilenmiş olması nedeniyle doktorunuzla tüm kaygı ve korkularınızı açık açık konuşabilirsiniz. Doğumdan önce mutlaka sorularınıza doğru cevapları kendisinden almış olacaksınız.

Bebeğinizin hayalini kurun!

Bebeğinizi kucağınıza alacağınız o anı düşünmek, hayalini kurmak hem doğumun hem de hamilelik sürecinin daha kolay geçmesine yardımcı olacaktır.

Hamilelik sporları yapın!

İmkanınıza varsa hamilelik sürecinde yogaya başvurabilirsiniz bu sizin ruh ve beden olarak daha rahat bir sürece girmenize yardımcı olacaktır.

Doktorunuzun önerdiği egzersizleri yapın!

Egzersiz yapmak doğum ve hamilelik sürecinin sağlıklı ilerlemesi için önemli bir detaydır. Doktorunuzun sizin için önerdiği egzersizleri mutlaka düzenli olarak yapmaya özen gösterin. Sadece yürüyüş yapmak bile tek başına vücudunuzda olumlu hormonların salgılanması için önemli bir egzersizdir.