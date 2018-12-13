Rahat bir hamilelik için bunlara dikkat edin!

Hamilelik sürecinde kendinizi daha iyi hissetmenize ve daha rahat bir gebelik yaşamanıza yardımcı olacak birkaç ipucu…

Güncellenme 13 Aralık 2018 14:06

Duygusal ve bedensel olarak büyük değişikliklerin yaşandığı hamilelik sürecinde herkes her şeyin güzel ilerlemesi tabi ki çok ister. Tüm bunlar sürerken hayatta devam ediyor. Hayat devam ederken kendinizi de bebek için hazırlıyorsunuz.

Bu süreçte stresinizi en aza indirip, zaman ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olup hamileliğin tadını çıkaracağınız birkaç öneriyi uzmanlarımız sizler için hazırladı.

Uyumadan önce duş alın

Sabah erken kalmanız gibi durum söz konusuysa duşu sabah almak yerine akşamdan alıp uyumak size 45 dakika kazandıracaktır. Böylece daha iyi dinlenmiş olursunuz. Ilık su ile alınan duş vücudunuzun gevşemesine hatta rahat uyku uyumanıza yardımcı olur.

Egzersiz yapın

Düzenli olarak yapacağınız egzersizler sizi yormayan egzersizler enerjinizi artıracağı gibi bebeğin sağlığını da olumlu yönde etkileyecektir.

Öğle saatlerinde yarım saat uyuyun

Eğer iş yerinizde müsait bir ortamınız varsa öğle yemeklerinden sonra yarım saat uyumak veya dinlenmek günün daha kolay ve hızlı bitmesine yardımcı olacaktır.

Bakımı ihmal etmeyin

Hamilelik sürecinde kendinize özen göstermek her zaman olduğundan daha önemlidir. İhtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun ve bunları karşılamak için gerekirse yardım alın.

Bebek odası için destek alın

Bebek odası seçiminde kararsız kalıyorsanız arkadaşlarınızı veya ailenizle bir araya gelip bebek odası hakkında fikirler alabilirsiniz.

Kıyafetleri ödünç alın

Kısa süreliğine giyeceğiniz kıyafetler için para harcamanıza gerek yok. Çevrenizde sizinle hamile kıyafetlerini paylaşacak kişiler varsa onlardan ödünç alabilirsiniz.

Duygularınızı bastırmayın

Duyguların en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olan hamilelikte duygularınızı açığa vurmaktan kaçınmayın.