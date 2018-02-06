Rafet El Roman o sözlere açıklık getirdi

Özledim adlı şarkısına klip çeken Rafet El Roman, ihanetle tartışma konusu olan sözlerine açıklık getirdi.

Güncellenme 06 Şubat 2018 12:17

Adı sürekli aşk dedikoduları ile anılan ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Özledim şarkısına klip çekti. Geçtiğimi akşam Maçka'da bir otelde yapılan çekimlerde kızları Şevval ve Su babalarını yalnız bırakmadı.

Kızları Türkiye'ye döndü

Rafet El Roman, kızlarının Almanya'dan döndüklerini ve anneleri Tuğba Altıntop'un yanında yaşacaklarını söyledi. Ünlü şarkıcı daha önce yaptığı ve olay olan açıklamalarına açıklık getirdi.

O sözlere açıklık getirdi

"İhanet iyi bir şeydir" sözlerinin çarpıtıldığını belirten El Roman, "Ben bazen insanın iyi olabilmesi için kötü şeyler yaşamasından yanayım. Aldatmanın da aldatılmanın da faydası var. Her şeyden ders çıkarmak gerekiyor" dedi.