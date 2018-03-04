Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.

Güncellenme 04 Mart 2018 13:22

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'ndan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bugün operasyon 44. gününe girdi. TSK ve ÖSO, Raco’nun da kontrolünü sağladı.

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Raco da dahil olmak üzere 7 yerleşim yerinin kontrolü sağlandığı ve operasyonun başından bu yana 2612 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Birlikte operasyon yürüten TSK ve ÖSO, Afrin'de bulunan Halil köyü ile Şeyh Hadid beldesini teröristlerden temizledi. Dün kontrolü sağlanan Raco'dan yeni görüntüler geldi.