Quaresma'ya Çinli talip!

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Quaresma için Çinli bir kulübün hareket geçtiği ve siyah beyazlı kulübe 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 16:29

Beşiktaş'ın başarılarında önemli bir paya sahip olan Portekizli yıldız futbol hayatını Çin'de sürdürmeyi planlıyor.

beIN Sports'un haberine göre, adı açıklanmayan bir Çin takımının 2. Lig'de oynadığı ve Ukraynalı bir işadamı ile birlikte Mendes tarafından yönetildiği öğrenildi.

Çin’e satmak için yetki verilen menajer Jorge Mendes'in, “Çin’de transfer kapandı ama talimatlara göre sakatlanan bir oyuncu yerine takviye yapılabilir” dediği öğrenildi.

Çin kulübünün Beşiktaş'a da Quaresma için 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Yönetimin Portekizli yıldızın da bu transfer için oldukça istek olduğu ifade edildi.

Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.