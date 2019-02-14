Putin'le görüşme öncesi Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yapacağı görüşme öncesinde, Rusya ile eşgüdüm halinde hareket etmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Güncellenme 14 Şubat 2019 14:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de Suriye konulu zirvede İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

“ABD ile görüşmeler devam ediyor”

Görüşme öncesi açıklama yapan Erdoğan, YPG/PYD Fırat'ın doğusunun temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanamayacağını, güvenli bölge konusunun ayrıntılarını ABD ile görüşmeye devam ettiklerini, Rusya ile eşgüdüm halinde hareket etmeyi arzu ettiklerini, İdlib'de Rusya'dan beklenen ve varılan anlayışa devam edilmesi gerektiğini, anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerektiğini söyledi.

Putin ne dedi?

Rusya Devlet Başkanı Putin ise “Türkiye ile birlikte Suriye’de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye’deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.