Putin'in danışmanından kritik 15 Temmuz açıklaması

Avrasyacılığın teorisyeni Dugin, 15 Temmuz'un başarılı olması durumunda Türkiye'nin Irak ve Suriye gibi olacağını iddia etti.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 13:53

Alexandr Dugin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında kritik değerlendirmeler yaptı. İstanbul’da Türk Hukuk Platformu tarafından düzenlenen sempozyumda konuşan Avrasyacılığın teorisyeni olarak bilinen Alexandr Dugin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarılı olması durumunda Türkiye'de iç savaş çıkacağını, o gecenin gerçek kahramanlarının Türk halkı olduğunu söyledi.

“Darbe başarılı olsaydı, Türkiye Suriye olacaktı”

15 Temmuz gecesi Türk milletinin fedakarlığı olmasa şu anda Türkiye’nin bu durumda olamayacağını söyleyen Dugin, “Darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye yeni bir Irak, yeni bir Suriye olabilirdi. Bir iç savaş çıkardı. Çünkü Kuzey Irak’ta Kürtler hazır olarak bekliyordu” dedi.

“Türkiye’yi başarısız hale getirmek istediler”

Dugin, 15 Temmuz darbe girişiminin daha önceki darbelerden çok farklı olduğunu, önceki darbelerin Kemalist darbe olduğunu, Kemalist geleneğin bir uzantısı olarak yapıldığını, 15 Temmuz darbesinde de böyle bir beyanla ortaya çıktıklarını, tamamen demokrasi karşıtı olduklarını, bu girişimi paralel devlet kurmak isteyenlerin tertip ettiğini, bütün bunların Türkiye'yi başarısız devlet haline getirmek için yapıldığını belirtti.

“Başarılı olamadılar”

FETÖ'cü yargıçların Ergenekon ve Balyoz davasında aktif rol aldığını hatırlatan Dugin, daha sonra bir ayrışma olduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha özgür bir ülke, daha güçlü bir ülke inşa etmek istediğini, FETÖ'nün amacının derin devleti yok edip yerine paralel bir devlet kurmak olduğunu, Erdoğan'ın Türk halkının gerçek bir oğlu olduğunu, bu siyasi gölgeye karşı bir mücadele başlattığını, Başkan Erdoğan’ı kontrol edemeyeceklerini anlayınca da bir darbe teşebbüsünde bulunduklarını ama başarılı olamadıklarını söyledi.