Putin'e Atatürk soruldu, bakın ne cevap verdi?

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Atatürk, Rusya'nın dostuydu. Bu bizim için çok değerli" dedi.

Güncellenme 20 Aralık 2018 17:35

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Atatürk hakkında yöneltilen bir soruya, "Atatürk, Rusya'nın dostuydu. Bu bizim için çok değerli" cevabını verdi.

“Atatürk, Rusya’nın dostuydu”

Atatürk’ün Rusya’nın dostu olduğunu söyleyen Putin, bunun kendileri için çok değerli olduğunu, Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu olduğunu söyledi.

“Türkiye'nin Suriye'deki çıkarlarına saygı duyuyoruz”

Putin, "Türkiye'nin, NATO üyesi olmasına karşı benimsediği bağımsız dış politikaya değer veriyoruz. Bunun bu şekilde devam edeceğini umuyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki çıkarlarına saygı duyuyoruz. Türk partnerlerimiz de Suriye'de yaptığımız işbirliği kapsamında uzlaşılara hazır” açıklamasında bulundu.