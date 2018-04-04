Putin'den terör örgütlerine göz dağı!

Ankara'da yapılan üçlü zirve sonrası açıklama yapan Putin, tüm teröristlerin ortadan kaldırılacağını ve Türkiye ile yapılan iş birliğini artırılacağını söyledi.

Güncellenme 04 Nisan 2018 16:44

Ankara'da gerçekleşen kritik zirve sonrası açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak kararı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasından yana olduğunu, hedeflerinin tüm teröristleri ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Görüşmeler yapıcı geçti

Bugünkü görüşmelerin son derece yapıcı bir hava içinde geçtiğini belirten Putin, Suriye'deki durumun temel yanlarını ele aldıklarını, kalıcı çözüm için adımlar üzerine konuştuklarını, önemli mutabakatlar sağladıklarını, bunların ortak bildirilerde yer aldığını, Rusya, İran, Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana olduğunu belirtti.

Üçlü iş birliği artırılacak

Putin, bazılarının Suriye'de etnik ve mezhepsel çatışmaları körüklemeye çalıştıklarını, üçlü iş birliğini arttırmaya devam etme karar verdiklerini, Rusya, Türkiye ve İran'ın işbirliği sayesinde şiddetin önemli bir ölçüde azaltıldığını, iç ve dış mültecilerin evlerine dönmeye başladıklarını, sosyal ve ekonomik tesislerin yeninde yapılanması söz konusu olduğunu, Suriye meselesinin siyasi boyutunu güçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.

Doğu Guta’dan binlerce insan kurtarıldı

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonuçlarının da çok önemli olduğuna vurgu yapan Putin, oradaki mutabakatların alternatifi olmadığını, Cenevre'de BM nezdinde bir anayasa komitesi kurulduğunu, bu komitenin faaliyetleri çerçevesinde Suriyeliler ülkelerinin geleceğini kendileri belirleyeceklerini, insani yardım konusunun siyasallaştırılmaması gerektiğini, Doğu Guta'da yüz binlerce insanın kurtarılması için benzeri olmayan bir operasyon gerçekleştirdiklerini, çatışma bölgelerine durmadan insani yardım gönderildiğini, bunların Rus vatandaşlarının bağışları sayesinde yapıldığını belirtti.

İnsani yardım çalışmaları hızlanacak

Putin ayrıca; Türkiye, İran ve Rusya insani yardımlar konusunda çalışmalarını hızlandıracaklarını, bir zamanlar teröristlerin kol gezdiği bölgelerde kalkındırma çalışmaları yapıldığını, militanların bazı kimyasal gazlar kullandığını, provokasyonlara başvurduklarını, terörle ilgili bilgi alışverişini arttırmaya karar verildiğini, bu ziyaretin çok başarılı geçtiğini, Türk dostlarına ve Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.