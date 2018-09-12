Putin'den "Skripal" açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan hakkında açıklamada bulundu.

Güncellenme 12 Eylül 2018 10:58

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiliz savcıların, Skripal olayıyla ilişkili olarak suçlama yönelttiği Rus şüphelileri bulduklarını, bu kişilerin 'hiçbir özel yanı ya da suçlu bir tarafı olmadığını' söyledi.

Putin’e; Mart ayında İngiltere’de sinir gazıyla zehirlendiği söylenen eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının başına gelenlerle ilişkili olarak suçlama yöneltilen ve isimleri Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov olarak açıklanan kişiler hakkında bir işlem yapıp yapmadıkları soruldu.

Putin, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nun bir oturumunda yöneltilen bu soru karşısında, bu kişilerin nasıl insanlar olduğuna baktıklarını, kim olduklarını bildiklerini, onları bulduklarını, kendileri ortaya çıkıp kendilerini anlatacaklarını umduğunu, bunun herkes için daha iyi olacağını, bu insanların hiçbir özel yanı ya da suçlu bir tarafı olmadığını söyledi.

Putin ayrıca bu kişilerin, iddia edildiğinin aksine askeri istihbaratçı olmadığını, sıradan siviller olduklarını belirtti.