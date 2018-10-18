Putin'den flaş açıklama! ABD'liler Suriye'de rehin alındı

Rusya Devlet Başkanı Putin, DEAŞ'ın Suriye'de aralarında ABD'lilerin de bulunduğu 700 kişiyi rehin alındığını 10 kişinin de idam edildiğini söyledi.

Güncellenme 18 Ekim 2018 16:17

Suriye’den bir son dakika haberi geldi. İddiaya göre teröristler ABD vatandaşlarını rehin aldı. Haberi, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu.

700 kişi rehin alındı

Fırat'ın güneyindeki teröristlerin ABD vatandaşlarını alıkoyduğunu açıklayan Putin, ABD ve ABD güdümündeki güçler sebebiyle DEAŞ'ın Suriye'deki varlığını genişlettiğini belirtti. Putin, DEAŞ'ın bugüne kadar 700 kadar kişiyi rehin aldığını sözlerine eklerken hakimiyet alanının da yeniden artırıldığına dikkat çekti.

10 kişi idam edildi

Fırat'ın doğusunda ABD'nin kontrolündeki bölgede ne olduğunu kimsenin bilmediğini ve orada hala DEAŞ güçlerinin olduğunu belirten Putin; DEAŞ’ın, Fırat boyunca ABD kontrolündeki bölgede varlığını artırdığını, teröristlerin toplam 700 kişiyi esir aldıklarını, 10 kişiyi idam ettiklerini söyledi.

Türkiye, Suriye’de sorumluluklarını yerine getiriyor

Türkiye'nin Soçi'de varılan anlaşma doğrultusunda İdlib'le ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirip getirmediği sorusunu yanıtlayan Putin, yapılacak şeylerin kolay olmadığını, tüm sorumlulukların henüz yerine getirilmediğini, ancak Türkiye'nin konu üzerinde çalıştığını ve gerekenleri yaptığını gördüklerini söyledi.