Putin'den dünyaya göz dağı!

Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni seçim dönemi için yaptığı konuşmada hava savunma sistemleri tarafından imha edilemeyen silah geliştirdiklerini iddia etti.

Güncellenme 01 Mart 2018 14:21

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da her yıl yapılan ulusa sesleniş konuşmasını bu yıl seçim öncesine çekerek 18 Mart'tan önce yaptı. Putin yaptığı konuşmasında seçim vaatlerini de açıkladı.

Putin’i 703 gazeteci takip etti

18 Mart'ta yapılacak seçimlerde kazanmasına kesin gözle bakılan Putin'in konuşmasını tam 703 basın mensubu takip etti.

Yoksulluğu bitirme vaadi

Gelecek altı yıl içinde yoksulluğu yarı yarıya indirme vaadinde bulunan Putin, 2000 yılında Rusya'da 42 milyon dar gelirli vatandaş varken günümüzde 20 milyona kadar indiğini söyledi. Putin bu sayının daha da azalması gerektiğini belirtti.

"Askeri sistem değişmeli”

Putin, ülkedeki sağlık sisteminin düzenlenmesi gerektiğini, yaşam standartlarının yükselmesi gerektiğini ve askeri sistemin değişmesinin gerekli olduğunu açıkladı. Dünyada medeniyetlerin değiştiği bir döneme tanıklık edildiğini belirten Putin, ayağa kalkıp bu değişimle yüzleşmek gerektiğini vurguladı.

Kıtalararası balistik füze geliştirildi

Kıtalararası balistik füze geliştirdiklerini de aktaran Putin, bu füzenin dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecek kapasitede olduğunu iddia etti. Putin geliştirilen bu füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulamayacağını savundu.

Savunma sistemleri bu silahı durduramıyor

2017'nin sonlarına doğru yeni bir füze denemesi yaptıklarını açıklayan Putin, yeni bir dizi nükleer silah geliştirdiklerini aktardı. Putin ayrıca bu silahların düşman savunma sistemleri tarafından durdurulamayacağını iddia etti. Taşınabilen yeni nükleer başlıkların geliştirildiğinden bahseden Putin, bu başlıkların insansız su altı araçları ve kruz füzeleriyle taşınabileceğini açıkladı.

Silah tespit edilemiyor

Geliştirilen bu yeni ve teknolojik silahın düşman unsurlarınca tespit edilemeyen bir özelliğe sahip olduğunu aktardı.