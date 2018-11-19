Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Rusya Başkanı Putin, TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 19 Kasım 2018 16:05

Bugün TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni’ne Rusya Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Açık denizlerdeki en uzun mesafeli hat olma özelliğine sahip olan projede, 31,5 milyar metreküpün yarısı Avrupa'ya gönderilecek kalan kısmı ise Türkiye kullanacak. 15 milyon insan da bu projenin yararlandığı doğalgazdan yararlanacak.

Projeye ismini veren Erdoğan’dır

Törende konuşan Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 milyar dolar ticaret hacminden bahsettiğini, bu sene Çin ile bu rakama ulaşacaklarını, bunun Türkiye ile de olabileceğini, buna da imza atacaklarını, bu tören Rusya-Türkiye arasındaki işbirliğinin seviyesini gösterdiğini, projeye ismini veren kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, TürkAkım isminin verildiğini, hızlı süre zarfında projenin önemli kısmı tamamlandığını, birlikte büyük bir çalışma yaptıklarını, TürkAkım projesinin deniz kısmının bugün tamamlandığını, doğalgaz sevkiyatının basit bir şey olmadığını, yüksek teknoloji ile yapılan bir süreç olduğunu, doğalgazın en ekolojik çevre dostu bir enerji kaynağı olduğunu, bu projenin Türkiye’yi enerji merkezi haline getireceğini söyledi.

İki ülke arasında güven olmadan böyle bir proje olmaz

Putin, 13 sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Mavi Akım boru hattını açtıklarını, 13 sene boyunca bu projenin en zor şartlarda güvenli bir şekilde faaliyet gösterdiğini, TürkAkım, Türkiye'yi önemli bir doğal gaz merkezi haline getireceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin konumuna da olumlu etki yapacağını, doğalgaz sevkiyatının Türkiye ekonomisine güç katacağını, Erdoğan'a da gösterdiği cesaret için teşekkür ettiğini, iki ülke arasında güven olmadan böyle bir proje gerçekleştirmenin mümkün olmadığını ifade etti.