Putin'den Başkan Erdoğan'ın itirazına destek!

Başkan Erdoğan'ın Tahran bildirisinin üçüncü maddesine yaptığı itirazı Putin haklı buldu.

Güncellenme 07 Eylül 2018 16:00

Tüm dünyanın büyük bir merakla izlediği Tahran’da gerçekleşen tarihi üçlü zirvede İran’ın bildirisindeki üçüncü maddeye itiraz eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, istediğini yaptırdı.

Erdoğan’dan itiraz

Basın toplantısında Tahran bildirisine itiraz eden Başkan Erdoğan, "Bildiride ateşkes ifadesi olmalı" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu itirazını dikkate alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın cesur teklifiyle tüm taraflara silah bırakma çağrısı yaptık" demişti.

Putin’den Erdoğan'ın talebine cevap

Putin, Suriye'de çözüm için somut adımları ele aldıklarını, Rusya, Türkiye ve İran’ın terörizmle mücadelede çabalarına devam edeceklerini bu hedeflere ulaşmak için Astana formatının imkanlarını kullanacaklarını, bu formatın çok yapıcı ve verimli bir format olarak gözüktüğünü, uzman düzeyinde toplantılar yapacaklarını söyledi.

Erdoğan’a övgüler

Rusya Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Suriye'nin güneyi ve batısının terörizmden temizlendiğini dile getiren Putin, İdlib'de durumun istikrara kavuşması için adımları görüştüklerini, özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur teklifiyle tüm taraflara silah bırakma çağrısı yaptıklarını, teröristleri korumak ve sivillere zarar vermenin kabul edilemez olduğunu, ellerinde net ve açık kayıtlar olduğunu, muhalif grupların provokasyon yapma niyetinde olduğunu, terörle mücadeleye silahlı muhaliflerin de katılmaya başladığını, bu yaklaşımın siyasi çözüm sürecine de büyük katkı verdiğini belirtti.

Türkiye ve İran’a teşekkür

Putin, “Soçi'de yapılan Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonuçlarının hayata geçirilmesini görüştük. Anayasa komitesi Suriye'nin önümüzdeki yıllarda siyasi yapılanmasını belirleyecek. Rusya Federasyonu, Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için çaba gösteriyor. Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için uluslararası program oluşturmamız lazım. Türk ve İranlı mevkidaşlarıma yapıcı tutumları için teşekkür ediyorum” dedi.