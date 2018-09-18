Putin'den açıklama: Uçağı İsrail vurmadı!

Rusya Devlet Başkanı Putin, uçağı İsrail’in vurmadığını söyledi.

Güncellenme 18 Eylül 2018 17:07

Suriye’de düşürülen Rus uçağıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den bir açıklama geldi. Ülke bu sabah yatığı açıklamada uçağın düşülmesinden İsrail’in sorumlu olduğunu duyurmuştu.

Uçakları İsrail vurmadı

Putin yaptığı açıklamada, uçağı İsrail’in vurmadığını, ne olduğunun araştırılması gerektiğini, Türkiye sınırını ihlal ettiği için Türk jetleri tarafından düşürülmesiyle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

“Ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum"

İnsanların özellikle de böyle trajik koşullardaki ölümünün bir felaket olduğunu belirten Putin, “Hem bizim için, hem ülkemiz için, hem de ölen arkadaşlarımızın yakınları için böyledir. Bu bağlamda ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

İsrail ordusundan açıklama

Öte yandan Rus uçağını çatışma alanına çekip Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulmasını sağlamakla suçlanan İsrail ordusundan yanıt geldi.

'Suriye uçaksavarlarının ateşi sonucu düşen Rus uçağındaki askerler için üzüntü' ifade eden İsrail ordusu (IDF), ''İsrail bu olaydan tümüyle Esad rejimini sorumlu tutuyor'' dedi.