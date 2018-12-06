Putin ve Madoru Rusya'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro bir araya geldi.

Güncellenme 06 Aralık 2018 14:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro’yu kabul etti. Görüşmede iki ülkenin de Dışişleri Bakanları yer aldı.

Putin’den açıklama

Görüşmede Putin, güç yardımı ile durumu değiştirmeye yönelik her türlü girişimi, açık şekilde terör eylemi özelliği taşıyan her türlü eylemi kınadıklarını, Venezuela’daki durumun hala çok zor olduğunu gördüklerini, toplumdaki karşılıklı anlayışa ulaşma çabalarını desteklediklerini, geçmiş yıllarda ekonomik ilişkilerde gerileme söz konusu olduğunu, bu olumsuzluğu tersine çevirmeyi başardıklarını, bu yıl ticaretlerinde belli bir artış öngördüklerini söyledi.

Maduro ne dedi?

Maduro da, tehdit ve saldırılara maruz kaldıklarını, bu sürecin kendilerine bir ders olduğunu, son yüzyılda bölgede bu şekilde davranıldığını, Rusya ile Venezuela arasında var olan ekonomik ilişkilerin uygun olduğunu, oldukça kapsamlı bir program sağlayacak noktayı bulduklarını, geleceğin daha iyi olacağını, ayağa kalktıklarını ve zafer kazanacaklarını ifade etti.