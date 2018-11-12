Putin, Türk Akımı için Türkiye'ye geliyor!

Putin'in Türk Akımı projesinin tamamlanması için düzenlenecek törene katılmak için Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Güncellenme 12 Kasım 2018 17:22

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması nedeniyle yapılacak tören için Putin’in 19 Kasım'da İstanbul'a geleceğini söyledi.

19 Kasım’da İstanbul’da yapılacak

Uşakov, Putin’in Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanmasına yönelik törene katılacağını, törenin 19 Kasım'da İstanbul'da yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Öte yandan Uşakov, Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer alacağını vurguladı.

Türk Akım projesi hakkında

Türk Akımı her biri yılda 15.7 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapacak iki koldan oluşuyor. Projenin ilk kolu ile gazın Türkiye'ye, ikinci kolu ile de Avrupa'nın güney ve güneydoğusuna sevkiyat yapılması planlanıyor. Projede sevkiyata 2020 yılında başlanması öngörülüyor.